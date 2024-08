Bressana Bottarone, furto in ditta: rubati frigoriferi e macchinari per bar e ristoranti

Bressana Bottarone (Pavia), 3 agosto 2024 - Un furto di stagione, perché il bottino è certamente molto utile in questi giorni estivi di estremo caldo. Ci sono infatti anche frigoriferi industriali tra la refurtiva portata via a una ditta specializzata in attrezzature per bar e ristoranti, a Bressana Bottarone.

Il furto è stato denunciato nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto, ai carabinieri della locale Stazione. Ignoti malviventi, nella nottata precedente, usando un'auto come ariete, hanno sfondato la vetrata esterna della ditta e hanno rubato macchinari e attrezzature varie, ancora in corso di quantificazione, per un valore del bottino comunque ingente.

Il colpo pare messo a segno da una banda ben organizzata e anche attrezzata per il trasporto dell'ingombrante refurtiva, evidentemente dotata di mezzi capienti, uno o anche più furgoni, per caricare e trasportare i frigoriferi e le altre attrezzature rubare. Materiale non solo di valore ma anche di uso specifico per attività di ristorazione e bar, per un furto che pare dunque mirato, messo a segno da chi sapeva cosa cercare forse perché già destinato a un preciso canale di smercio illecito, se non proprio su commissione.

Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone, della Compagnia di Stradella.