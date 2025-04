Breme, derubato laboratorio artigianale di gioielli: bottino in oro e pietre preziose. Colpo da 30mila euro

Breme (Pavia), 19 aprile 2025 - Un ricco bottino in ori e pietre preziose, per un valore non ancora quantificato con precisione ma stimato sui 20-30mila euro. Rubati direttamente al produttore. I ladri hanno infatti svaligiato il laboratorio orafo Flores Gioielli, in via Dante a Breme.

Un furto mirato con audacia

Un furto mirato e messo a segno nonostante i sistemi di sicurezza passiva presenti nel laboratorio, a protezione dei materiali preziosi custoditi per la lavorazione dei gioielli. I malviventi, per introdursi, hanno dovuto prima sradicare l'inferriata di una porta finestra sul retro, che hanno poi forzato. Una volta penetrati all'interno, con arnesi da scasso hanno quindi aperto un armadio blindato, dal quale hanno prelevato tutto il contenuto in oro e pietre, per il bottino ingente.

Indagini e implicazioni

Il furto è stato scoperto nella mattinata di ieri, venerdì 18 aprile, messo a segno nella nottata precedente, ed è quindi stato denunciato ai carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con personale della Stazione di Sartirana Lomellina, della Compagnia di Vigevano. I militari hanno avviato accertamenti per cercare di risalire ai responsabili.

Di certo qualcuno che sapeva che in quell'anonimo e piccolo capannone, in una zona di villette nel piccolo centro della Lomellina, doveva esserci una certa quantità delle preziose materie prime utilizzate per la realizzazione di gioielli. Ma l'attività artigianale, oltre ad essere conosciuta nella zona, è anche presente sul web, con uno shop online che fornisce servizio di spedizione, ma che riporta anche l'indirizzo del laboratorio, che può essere così stato 'scoperto' facilmente anche dai malintenzionati entrati in azione di notte per derubarlo.

Gli accertamenti dei carabinieri dovranno provare a verificare se dalle telecamere stradali presenti nella zona si potranno ottenere dei sospetti su veicoli in transito che possano essere collegati al furto e quindi far risalire ai responsabili.