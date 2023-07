Brallo di Pregola, travolto da motozappa mentre seppellisce in giardino il criceto della nipotina

Brallo di Pregola (Pavia), 24 luglio 2023 - E' stato ricoverato in gravissime condizioni, nella terapia intensiva della Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, con prognosi riservata, valutato in pericolo di vita. L'uomo, 74enne residente a Milano, mentre si trovava in villeggiatura al Brallo di Pregola, è rimasto gravemente ferito da un infortunio, accidentale e autonomo, ma dalla dinamica tanto assurda quanto singolare anche per la causa.

Stava infatti seppellendo il criceto della nipotina quando è caduto ed è finito sotto la motozappatrice che stava usando. Nella serata di ieri, domenica 23 luglio, verso le 21, sono stati chiamati i soccorsi al 112, dalla frazione Corbesassi del Brallo di Pregola, con anche l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Voghera che hanno ricostruito l'accaduto, senza poi riscontrare alcuna responsabilità di altre persone.

Appunto un assurdo incidente, mentre l'anziano stava provvedendo a dare degna sepoltura all'animale domestico della nipote. Mentre usava la motozappa per scavare il terreno, è caduto ed è stato travolto dallo stesso attrezzo, che gli ha provocato gravissime lesioni. Dalla centrale operativa dell'Areu è stato inviato sul posto anche l'elisoccorso, arrivato da Como, che ha poi trasportato il ferito al San Matteo.