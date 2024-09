Box Organi, tra musica e letteratura. Dal jazz di Olzer al recital di Pozzi

Box Organi: un connubio tra musica e letteratura. La 10ª edizione della rassegna a Lallio è stata inaugurata ieri sera con un concerto del maestro Roberto Olzer (nella foto), che ha reinterpretato all’organo celebri brani in chiave jazz. L’evento ha incantato il pubblico, dando il via a una serie di appuntamenti dedicati al tema della vocalità. Oggi il recital dell’organista milanese Davide Pozzi. Il concerto sarà arricchito dalla partecipazione dell’attrice Matilde Facheris, che leggerà un racconto organistico appositamente creato per l’occasione dallo scrittore Marco Malvaldi, regalando al pubblico un’esperienza multisensoriale in cui musica e letteratura si fondono in modo armonioso. Nel complesso, la rassegna prevede cinque concerti di cui due appositamente realizzati per l’evento. Tra le novità, figurano due racconti organistici inediti firmati da scrittori italiani e una composizione eseguita in prima assoluta, che arricchiranno ulteriormente il programma.