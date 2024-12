Botti vietati: la norma c’è e vale tutto l’anno

Un deciso contrasto all’utilizzo di petardi e “botti“ in genere, non soltanto nel periodo delle festività ma nell’arco di tutto l’anno. Lo prevede il Regolamento di polizia urbana di Vigevano che ha recepito ormai da tempo questa norma che ha come obiettivo quello di garantire il rispetto della sicurezza dei cittadini e della quiete pubblica e prevede delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori che possono arrivare sino a 500 euro.

Proprio in questi giorni a ricordarlo è una nota diffusa da palazzo municipale che specifica come a giudizio del vicesindaco Marzia Segù, che al momento è alla guida dell’esecutivo stante la sospensione del sindaco Andrea Ceffa, ancora ristretto agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, non sia necessaria una ordinanza apposita per le settimane di fine dicembre perché il divieto è già in vigore da tempo e per l’intero arco dell’anno.

"L’Amministrazione – specifica la nota – invita i cittadini a celebrare il periodo delle festività in modo sicuro e rispettoso: è un piccolo gesto che può fare però una grande differenza per la qualità della vita dell’intera comunità". U.Z.