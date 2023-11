Bib Gourmand al ristorante Rimulas di Voghera, chef Mauro Enoch: “Non me lo aspettavo”

Voghera, 8 novembre 2023 – La faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Uno di questi Bib Gourmand è stato assegnato al ristorante Rimulas, una trattoria contemporanea di Voghera nel cuore dell’Oltrepó Pavese. Rimulas, rapa in dialetto vogherese, un locale giovane, a gestione familiare.

“Abbiamo aperto a fine ottobre 2019 – dice lo chef Mauro Enoch –. Io ho sempre lavorato nel settore, ma quando è nata la mia bambina, ho avvertito l’esigenza di avere più tempo libero e insieme a mia moglie Cecilia Marenzi che lavora in sala abbiamo deciso di realizzare il nostro sogno: aprire un locale tutto nostro. Un sogno che si è quasi subito interrotto a causa del Covid che ci ha imposto la chiusura. Ma abbiamo saputo riciclarci non facendo l’asporto, diventando una gastronomia e una panetteria”.

Pochi tavoli, prezzi nella norma e piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna sono le chiavi del successo del Rimulas. “I nostri gusti sono cambiati – aggiunge lo chef che in cucina è aiutato da un lavapiatti -, noi cerchiamo di far star bene i nostri ospiti. Per il resto non siamo legati al km 0, siamo per un chilometro corretto quindi puntiamo sui diversi prodotti della nostra zona che utilizziamo al 90% in cucina e al 100% in cantina e poi puntiamo sull’agricoltura etica”.

Un menù che cambia a seconda delle stagioni e un buon rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione che ha portato a Voghera l’importante riconoscimento. “Ci ha sorpreso – confessa Mauro Enoch – e ci ha reso molto felici. In primavera siamo stati menzionati nella guida poi sono arrivate le valutazioni che ci hanno portato al Bib Gourmand”. Il prossimo passo è andare a caccia della stella.