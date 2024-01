Belgioioso, operaio cade dalla piattaforma facendo manutenzione del verde pubblico: 37enne ferito

Belgioioso (Pavia), 23 gennaio 2024 - Stava lavorando alla manutenzione del verde pubblico, nella piazza principale di Belgioioso, quando è caduto dalla piattaforma elevatrice, precipitando da un'altezza di circa tre metri.

l'uomo, 37enne dipendente della ditta che stava eseguendo l'intervento al verde pubblico per conto del Comune di Belgioioso, ha riportato conseguenze gravi, ma non è in pericolo di vita. Per la dinamica riferita della caduta al suolo, poco prima delle 13 di oggi, martedì 23 gennaio, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto in codice rosso sia l'ambulanza che l'auto medica con il rianimatore a bordo. Il ferito nella caduta non ha per fortuna battuto la testa, che era comunque protetta dal casco regolarmente indossato, ma ha riportato lesioni, con sospette fratture, per le quali è stato trasportato dall'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove dev'essere sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle conseguenti cure, per una prognosi ancora in fase di valutazione. Sul posto sono stati chiamati a intervenire anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, e gli ispettori di Ats competenti per gli infortuni sul lavoro, per accertamenti sull'accaduto.