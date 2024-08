Automobilista evita un pedone con il suo cane ma sbatte contro un muro: tranciato tubo del gas

Belgioioso (Pavia) , 11 agosto 2024 - Lo schianto dell'auto contro il muro dell'abitazione ha tranciato di netto la tubatura esterna del gas. Momenti di pericolo si sono vissuti nella mattinata di oggi, domenica 11 agosto, in via Mazzini a Belgioioso, per un incidente stradale che non ha avuto per fortuna conseguenze per le persone coinvolte, ma che ha provocato danni e i conseguenti disagi.

Erano circa le 10 quando un automobilista ha perso il controllo del mezzo, pare per una brusca sterzata per evitare un pedone con il cane. Riuscita la manovra per scongiurare l'impatto che avrebbe potuto costare gravi conseguenze al pedone, l'uomo alla guida non è riuscito però a frenare la corsa dell'auto, terminata contro il muro esterno di un'abitazione. Un urto violento, che oltre a danneggiare ovviamente l'automobile ha provocato la pericolosa collisione contro la tubatura del gas, che è stata letteralmente tranciata. Subito sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, per scongiurare i pericoli della fuga di gas provocata dall'incidente. La fornitura del metano è stata immediatamente bloccata, lasciando senza gas le abitazioni della zona, fino all'intervento dei tecnici della rete, che hanno ripristinato la conduttura esterna e, nell'arco del tempo strettamente necessario, reso possibile nuovamente l'erogazione del gas alle famiglie che hanno dunque subìto il disagio per un tempo limitato a poco più di un'ora circa.