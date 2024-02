"Basta morti sul lavoro. Prevenzione e controlli"

"Non si può uscire di casa la mattina e non rientrare mai più perché si è morti sul lavoro". Il segretario generale della Uil Pavia Carlo Barbieri ha le idee chiare: "Servono più controlli, prevenzione e informazione". Uil e Cgil lo hanno ribadito in un presidio di fronte alla Prefettura. Una manifestazione non casuale: è di Pieve del Cairo una delle ditte coinvolte nella tragedia di Firenze. "In Italia nel 2023 ci sono stati oltre 580mila infortuni, 1.050 morti, 170 nella sola Lombardia – ha detto Massimo Balzarini della segreteria Cgil Lombardia – Bisogna capire che cosa non funziona di una legge buona che non viene applicata, manca un’assunzione di responsabilità chiara di aziende, istituzioni e politica. Contratti certi da applicare e una giusta retribuzione. Le morti bianche sono una piaga sociale, occorre un impegno preciso. Abbiamo presentato una piattaforma unitaria più di un anno fa e non siamo mai stati convocati dal Governo".

M.M.