Barriere mobili. Il palaElachem è più sicuro

Barriere mobili che consentano di separare le tifoserie durante gli eventi sportivi di maggiore richiamo in particolare quelli di basket. Il palaElachem di via Cappuccini è ora più sicuro con l’installazione dei dispositivi che, per quanto non obbligatori, erano stati richiesti dalla questura. "Era uno degli ultimi interventi previsti per ospitare in totale sicurezza le gara casalinghe con riferimento a quelle con tifoserie più problematiche – spiega il sindaco Andrea Ceffa – Si tratta di strutture mobili che possono essere agevolmente rimosse in modo da non precludere la piena funzionalità della struttura in caso di eventi di altro tipo, come ad esempio i concerti". La spesa è stata di 30 mila euro. Con l’introduzione di questi dispositivi il settore che è destinato alla tifoseria ospite sarà pienamente autonomo, con ingresso, servivi e bar dedicati. "In questi mesi – ci tiene a sottolineare il primo cittadino – abbiamo compiuto interventi sull’illuminazione, abbiamo collocato i ledwall luminosi e sistemato il tabellone ì". Si interverrà anche sul parcheggio, una delle criticità emerse in questi mesi, tracciando gli stalli e prevedendo dei percorsi dedicati per i tifosi ospiti. Il totale degli interventi ammonta a 230 mila euro. In fase di ultimazione, infine, il sistema di scambio dell’aria, rimasto danneggiato dal maltempo di fine agosto.

Umberto Zanichelli