Barbianello, rapina al bar: coniugi titolari del locale minacciati con un coltello

Barbianello (Pavia), 8 aprile 2025 - Minacciati con un coltello, per un magro bottino di un centinaio di euro circa. I coniugi titolari del bar San Giorgio, in via Montebello a Barbianello, hanno subìto una rapina nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 aprile. I malviventi hanno aspettato a entrare in azione in un momento in cui all'interno del bar non c'erano clienti. Erano in due, entrambi con i volti coperti per non essere riconoscibili e indossando anche guanti per non lasciare impronte. Uno dei due era armato di coltello e ha minacciato i coniugi titolari, intimando di consegnare l'incasso.

Le vittime, senza poter provare a reagire per il coltello puntato a distanza ravvicinata, hanno consegnato tutte le banconote presenti in cassa, per un totale appunto sui 100 euro circa. Grazie al sangue freddo dimostrato dalle vittime della rapina e vedendo che nel registratore di cassa non c'erano altri soldi, i rapinatori hanno preso le banconote e se ne sono andati senza fare del male a nessuno.

Comprensibilmente scossi per l'accaduto, i titolari del bar appena rapinato non sono neppure usciti in strada, per non rischiare che i due malviventi potessero tornare sui loro passi. E così nessuno all'esterno ha visto il mezzo a bordo del quale sono fuggiti i rapinatori e in quale direzione si siano allontanati.

Chiamati i carabinieri, al loro arrivo sul posto dei responsabili non c'era più alcuna traccia. Con tutta probabilità avevano pianificato un'azione lampo, lasciando appena fuori dal bar un'auto pronta per la fuga, magari anche con al volante un terzo complice con il duplice ruolo di 'palo', per avvisare dell'eventuale arrivo di passanti o forze dell'ordine, e di autista. I militari hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili di un colpo dalle modalità per fortuna non troppo frequenti nella zona.

L'ultimo episodio simile risale al 22 novembre dello scorso anno, sempre ai danni di un bar, in via Carlo Emanuele III a Voghera, ma in quel caso era entrato in azione di primissima mattina, verso le 5.30, un rapinatore solitario, sempre armato di coltello, ma con una maschera da pagliaccio calata sul volto, fuggito con circa 300 euro presi dalla cassa.