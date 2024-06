Bandiera della Palestina a Pavia sulla cupola del Duomo: chi l’ha messa e come ha fatto?

Pavia – E’ comparsa questa mattina e immediatamente è stata fotografata. Nella notte qualcuno aveva collocato una bandiera della Palestina sulla cupola del Duomo di Pavia. La prima a notarla è stata una donna che attorno alle 7,30 è passata in bicicletta nella vicina piazza della Vittoria, ha alzato gli occhi e ha visto quell’insolito vessillo. Subito ha avvisato il parroco della cattedrale, don Gian Pietro Maggi, che a sua volta ha chiamato una squadra della Digos della Questura di Pavia. Lo scorso 5 giugno una bandiera della Palestina era apparsa sulla facciata principale del Duomo di Milano.

Bandiera Palestina

Le ipotesi

Un gruppo di operai "rocciatori", specializzati in interventi ad alta quota, ha già provveduto a togliere la bandiera. L'ipotesi più attendibile è che si sia trattato di uno scherzo goliardico, anche se dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti. Resta da capire come sia stato possibile raggiungere la cupola del Duomo (la terza in Italia per dimensione, dopo quelle di San Pietro e Firenze): un percorso possibile potrebbe essere stato quello del vicino campanile e da lì poi, con non pochi rischi, il passaggio alla cupola.

Le reazioni sui social

Il post con l'immagine della bandiera palestinese sulla cupola della cattedrale pavese, è diventato virale sul web e i pavesi si sono schierati tra i favorevoli e i contrari. Qualcuno, infatti, ha inneggiato alla Palestina libera definendolo “un bellissimo gesto di solidarietà al popolo palestrinese” ricevendo i ringraziamenti dell’Ambasciata di Palestina in Italia, mentre altri hanno gridato allo schifo e alle denunce da far scattare.

La bandiera della Palestina sulla facciata del Duomo di Milano il 5 luglio

La protesta in università

Intanto da oltre un mese è in corso all'Università di Pavia la protesta degli studenti pro Palestina, che dopo aver occupato un cortile dell'Ateneo (dove sono presenti giorno e notte), da lunedì stazionano nel corridoio del rettorato in sit-in permanente in attesa della convocazione di una seduta del Senato accademico nella quale discutere le loro mozioni.