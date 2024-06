Bandiera della Palestina sul Duomo di Milano, Fontana: “È vergognoso, Sala può dire quello che vuole”

“Una cosa vergognosa”. È questo il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana riguardo la bandiera della Palestina appesa sul Duomo di Milano mercoledì pomeriggio da Stefano Apuzzo, candidato alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, per “ricordare alle istituzioni italiane di prendere una posizione. E non stare nell’indifferenza”.

“Il sindaco Sala – attacca Fontana – è libero di dire quello che ritiene opportuno ma io credo che sia una cosa vergognosa e che si sia superata la misura e credo che su queste iniziative debbano intervenire in maniera determinata anche il buonsenso e quei principi di libertà e di rispetto reciproco che mi sembra stiano venendo meno. Anche perché il Duomo è il simbolo della religiosità e cercare di piegarlo a questioni politiche è una cosa vergognosa che ci rappresenta la qualità infima di chi fa parte di quell'iniziativa”.

“Io sto dalla loro parte”, ha detto poi il presidente di Regione riferendosi al flash mob dell’Unione giovani ebrei d’Italia, organizzato lunedì scorso a Milano, per chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani ma anche in protesta con il sindaco Giuseppe Sala che ha aperto alla discussione in Consiglio comunale sull’eventuale esposizione della bandiera palestinese sulla facciata di Palazzo Marino, richiesta avanzata dal consigliere dei Verdi, Carlo Monguzzi.

All’esposizione della bandiera sul Duomo aveva replicato duramente anche il presidente della Comunità ebraica milanese Walker Meghnagi: “Incredibile che nessuno faccia nulla! Si stanno impossessando della nostra Milano, dei nostri valori e sentimenti”.