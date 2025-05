Banda del flessibile in azione . Buco nel muro, poi la razzia. Telecamere di sicurezza oscurate

ROBBIO (Pavia)Il secondo colpo è riuscito, dopo un primo rimasto tentato. Che sia stata opera della stessa banda, al momento può essere solo un sospetto, che contrasta in parte con gli esiti opposti dei due assalti notturni. Ma i ladri potrebbero essersi attrezzati meglio, riuscendo a portare a termine un secondo furto dopo il fallimento della nottata precedente. O si tratta invece di due diverse bande, una più esperta e organizzata di quella che aveva fallito. Sta di fatto che, nelle prime ore di domenica, è stato messo a segno il furto ai danni del supermercato Lidl di Robbio, in via Mortara.

Gli ignoti responsabili hanno innanzitutto oscurato le telecamere del sistema di videosorveglianza esterna, quindi hanno fatto un buco nel muro, sul lato degli uffici dove all’interno c’era la cassaforte, che hanno poi tagliato con un flessibile. Sono così fuggiti con un bottino sui 10mila euro in contanti, l’incasso degli ultimi due giorni. Ed erano già lontani quando il colpo è stato scoperto, verso le 7 della mattina successiva, all’arrivo dei primi dipendenti che hanno chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i militari della locale stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Sempre in Lomellina, a una trentina di chilometri di distanza, la notte precedente era invece fallito il furto ai danni del supermercato In’S di Mede, in viale Unione Sovietica.

In questo caso i malviventi erano entrati forzando una finestra e una porta interna per accedere agli uffici dove c’era la cassaforte, che però non sono riusciti né a tagliare né a sradicare dall’ancoraggio al pavimento, lasciandola solo danneggiata esternamente ma ancora integra di tutto il suo contenuto in contanti. Sono quindi fuggiti a mani vuote e il tentato furto è stato scoperto al mattino.

