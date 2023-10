Azzardo patologico, tre sportelli

Tre sportelli a Pavia (via privata Faccioli 4), Cava Manara e San Genesio (in municipio) per fornire supporto a chi è affetto da gioco d’azzardo patologico e alle loro famiglie. Sono attivi da settembre nell’ambito del Programma regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Negli sportelli è previsto un percorso di affiancamento educativo per far emergere le cause della patologia e sostenere il percorso di motivazione alla cura. Il servizio è aperto 8 ore a Pavia e 2 ciascuno a San Genesio e Cava Manara. "Auspichiamo che gli sportelli aiutino a creare sinergie di supporto per le persone, le famiglie e la comunità" dice l’assessore Anna Zucconi, presidente del Consorzio sociale pavese.