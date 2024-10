Azzannata da un cane: perde la falange

Azzannata da un cane mentre camminava per la strada. È accaduto giovedì sera a una donna che si trovava in via Montebello. Erano da poco passate le 18,30, quando una donna di 64 anni che si stava tranquillamente spostando a piedi lungo la via, non molto distante dal teatro Sociale è stata azzannata da un cane di grossa taglia. Pochi i particolari della vicenda che sono filtrati. Ad esempio, non si sa se l’animale in quel momento si trovasse al guinzaglio con il suo proprietario che non è riuscito a governarlo e a trattenerlo o se camminasse libero, senza un controllo, sul marciapiede e, vedendo qualcosa che ha attirato la sua attenzione come un cane, un gatto o un altro animale, si sia avventato trovando la mano della donna sulla sua traiettoria. Magari la donna stessa stava camminando con il proprio cane. A chiarire la dinamica dell’incidente sono impegnati i carabinieri di Stradella chiamati sul posto. Per il proprietario e il suo cane è scattata le denuncia. In via Montebello, inoltre, è arrivata anche un’ambulanza della Croce rossa che ha soccorso la donna e l’ha trasportata al San Matteo di Pavia dove è arrivata in codice giallo: il cane col suo morso repentino le aveva strappato una falange della mano destra.M.M.