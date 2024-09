Autunno Pavese, si parte: "Sarà l’edizione più ricca". Eccellenze locali in vetrina

Anche quest’anno sia il Tour che la Fiera con anche la novità della Settimana del gusto pavese. La 70ª edizione dell’Autunno Pavese, come sempre organizzata dalla Camera di commercio di Pavia attraverso la sua azienda speciale Paviasviluppo, è stata presentata ieri mattina nella sede camerale di via Mentana. Il commissario straordinario Giovanni Merlino, affiancato dal segretario generale Enrico Ciabatti, sottolineando il traguardo delle 70 edizioni non ha potuto non ricordare "che sarà anche l’ultima edizione organizzata dalla nostra Camera di commercio. A novembre Pavia si accorperà con Cremona e Mantova. Finisce un’epoca durata oltre 230 anni, gli anni del nostro Ente. Ma faremo di tutto perché questa tradizione continui".

Prima delle incertezze sul futuro, comunque, ci sono le novità di questo Autunno Pavese presentato come "l’edizione più ricca di sempre". All’ormai consueta doppia veste del Tour, già iniziato da sabato e in programma fino al 13 ottobre con un totale di 18 eventi dislocati sul territorio tra degustazioni, visite in cantina e cene tematiche, e della Fiera, al PalaExpo di piazzale Europa dal 4 al 7 ottobre, si aggiunge quest’anno la novità della Settimana del gusto pavese, sottotitolo "Sapori dal collezionare nel centro storico di Pavia".

Una sorta di “fuori salone“ che da mercoledì 25 settembre a giovedì 3 ottobre anticiperà la Fiera portando i sapori e le eccellenze locali nel cuore della città, nei ristoranti, bar e negozi alimentari aderenti all’iniziativa. "Stiamo ancora organizzando la serata del 3 ottobre - anticipa il segretario generale Ciabatti - in piazza della Vittoria, un pubblico spettacolo per chiudere la settimana del gusto e lanciare la Fiera".

Nella consueta cornice del PalaExpo con 50 stand espositivi, confermata la tradizionale degustazione di risotti: saranno preparati, con Carnaroli da Carnaroli pavese, dai giovani cuochi degli istituti professionali Apolf, Cossa e Santachiara di Stradella. Oltre 30 gli eventi nel fitto programma tra masterclass, laboratori e cooking show.

Per le quattro serate d’autunno, la novità è la partnership con Gambero Rosso Channel, alla presentazione di ieri con il responsabile commerciale Lombardia Stefano Dini Ciacci e il referente per il territorio oltrepadano Francesco Beghi.