Autovelox vandalizzato e già riparato

L’autovelox di via Lomellina, il tratto della Provinciale che tocca l’abitato di Gambolò e che da febbraio ha elevato una quantità di multe per eccesso di velocità essendo tarato a 50 chilometri orari, è stato vandalizzato. Qualcuno ha pensato di neutralizzarlo girando la telecamera, che è attiva su entrambi i sensi di marcia, impedendole così di inquadrare la strada e rilevare le targhe. "Un atto di vandalismo – commenta il sindaco Antonio Costantino, in questi giorni al centro della polemica – Ma la strumentazione è stata ripristinata nell’arco di qualche ora. Quanto è accaduto non ci ha sorpresi: lo avevamo messo in conto. Proprio per questo era stata già collocata una telecamera nascosta a protezione del dispositivo". Dell’accaduto si sta occupando la Polizia locale: i responsabili hanno le ore contate. Qualcuno avrebbe notato anche un veicolo fermarsi nei pressi dell’autovelox. Il dispositivo, entrato in funzione a febbraio, è al centro della polemica insieme all’Amministrazione comunale che lo ha voluto, accusata di voler fare cassa.

U.Z.