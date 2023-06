Autovelox della Lomellina nella bufera, un mortarese multato due volte in un minuto

Autovelox della Lomellina nella bufera. Dopo quello di Gambolò che da febbraio ha consentito di elevare decine di migliaia di sanzioni per il superamento del limite di 50 chilometri orari, ora pure quello di Tromello preoccupa gli utenti della strada. In quel tratto il limite è di 70 chilometri ma non mancano le contestazioni. Un automobilista mortarese si è visto multato per eccesso di velocità due volte in un solo minuto. La prima multa risale alle 17.30 del 20 aprile mentre viaggiava verso Garlasco a poco meno di 88 chilometri orari (195,65 euro di sanzione che diventano 143,75 se pagati entro 5 giorni); la seconda un minuto dopo, mentre viaggiava in senso contrario a 82,3 chilometri orari (la sanzione è di 65,50 euro e scende a 52 se si paga subito).

"Assolutamente impossibile – spiega l’interessato – perché non ho effettuato alcuna inversione, manovra peraltro vietata in quel tratto. È chiaramente un errore". Anche le foto che gli sono state mostrate al Comando della Locale non l’hanno convinto. "Pagherò la prima sanzione, ma non la seconda. Per quest’ultima ho intenzione di rivolgermi al giudice di pace e chiedere l’annullamento. Mi sembra evidente che sia impossibile compiere un’inversione e prendere una seconda multa per la stessa ragione appena 60 secondi dopo la prima".

Umberto Zanichelli