Autoguidovie insieme a Empethy a sostegno dei rifugi di cani e gatti

Promuovere la cultura dell’adozione di cani e gatti ed evitare gli abbandoni, che nei periodi festivi anche invernali raggiunge il suo picco. Con questo obiettivo Autoguidovie ha avviato una collaborazione con Empethy, realtà specializzata nell’adozione di animali, allo scopo di sostenere tre rifugi: Gli amici di Ohana di Pavia, Amici di zampa ddv di Crema e Animare Odv di Monza. Già nel 2023, la società si era misurata con un’iniziativa simile: aveva fatto da cassa di risonanza a un’importante campagna di sensibilizzazione legata alle adozioni nel canile di Pavia. L’alleanza stretta con Empethy è la naturale evoluzione di questa prima attività. Autoguidovie garantirà 400 chili di cibo (8 chili per ogni esemplare dei rifugi) che Empethy si preoccuperà di acquistare e distribuire. Impegno anche sulla promozione delle adozioni responsabili: ogni anno vengono abbandonati circa 80mila gatti e 50mila cani e dei 300mila animali custoditi da canili e gattili solo il 20% riesce a trovare casa.

"Aiutiamo concretamente, insieme a Empethy, i rifugi - ha detto Silvia Granata, direttrice marketing Autoguidovie - perché vogliamo promuovere un cambiamento culturale. Il nostro impegno sociale passa anche da qui". "Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Autoguidovie, un’azienda che non solo contribuisce alla mobilità sostenibile dei territori, ma sceglie anche di impegnarsi attivamente per il benessere degli animali - ha spiegato Lorenza Silvestri, co-founder di Empethy -. Vogliamo trasformare le strade in un veicolo di sensibilizzazione e speranza, promuovendo il rispetto per i nostri amici a quattro zampe. Insieme, possiamo fare la differenza, partendo proprio dai territori in cui operiamo". M.M.