Auto si ribalta a Chignolo Po, restano contusi quattro giovanissimi

L’auto si è schiantata all’imbocco del sottopasso ferroviario e si è ribaltata. Dall’utilitaria, una Fiat Punto rossa, sono comunque riusciti a uscire da soli, prima dell’arrivo dei soccorsi, i 4 giovanissimi a bordo: il guidatore, diciottenne lodigiano, e tre ragazze tutte minorenni, di 16 anni. Sono stati tutti trasportati, con le ambulanze in codice giallo, nessuno per fortuna in pericolo di vita, in tre diversi ospedali della zona: due all’Humanitas di Rozzano, uno al San Matteo di Pavia e uno a Piacenza. L’incidente è successo domenica sera, verso le 21, sulla ex Statale 234 Pavia-Cremona a Chignolo Po, tra Miradolo Terme e la frazione Camporinaldo, quasi al confine tra le province di Pavia e di Lodi. Oltre ai soccorsi sanitari di Areu, intervenuti con 4 ambulanze e due auto mediche con rianimatori a bordo, sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco, con squadre sia dal Comando provinciale di Lodi che dal Distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, e i carabinieri della Compagnia di Stradella, che hanno proceduto con i rilievi del caso. Causa e dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.S.Z.