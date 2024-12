Auto fuori controllo taglia il rondò. Schianto mortale contro un Tir

Una vita spezzata a soli 22 anni, a poche settimane dalla laurea in Economia. Andrea Ranzani Magni, 22enne di Mede, è morto ieri mattina prima dell’alba, dopo aver perso il controllo della sua Mercedes classe B andata completamente distrutta nello schianto contro un camion fermo. Il tragico incidente è successo poco prima delle 6.30 sulla Sp193bis, nel tratto urbano del comune di Mede in cui la Provinciale prende il nome di viale Unione Sovietica.

Le cause e la dinamica del tragico incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto con personale della Compagnia di Voghera insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari di Areu, giunti in codice rosso sia con l’ambulanza che con l’auto medica con rianimatore a bordo. Per il giovane automobilista non c’è stato purtroppo nulla da fare: i vigili del fuoco lo hanno con fatica estratto dalle lamiere contorte di quel che restava dell’abitacolo della Mercedes ma i soccorritori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Del tutto illeso il camionista, un uomo di 52 anni, che è stato precauzionalmente visitato sul posto ma non ha riportato alcuna conseguenza fisica nel pur violento impatto dell’auto contro una ruota anteriore del suo mezzo pesante. Prima dello schianto, la Mercedes avrebbe letteralmente “saltato“ la rotatoria andando dritta sull’aiuola centrale per terminare la sua corsa appunto contro il camion fermo sulla carreggiata all’altezza dell’ingresso del supermercato iN’s. L’ipotesi più probabile è che il 22enne abbia perso il controllo dell’auto, forse per un colpo di sonno o per un improvviso malore. La giovane vittima abitava con la famiglia a Mede, studiava Economia all’Università di Pavia e si sarebbe laureato solo fra poche settimane.