Pavia, raid notturno in via Amati: danneggiate auto in sosta

Pavia, 29 marzo 2023 - Una Fiat Punto con tutti i vetri infranti, danneggiate anche altre due auto parcheggiate in strada. I residenti di via Amati, nella zona periferica di Montebolone, a Pavia Est, hanno fatto la brutta scoperta questa mattina uscendo di casa e trovando i resti della devastazione notturna. Le tre automobili danneggiate erano parcheggiate vicino all'angolo con via Errera, traversa di viale Cremona.

Non è al momento chiaro se l'intento degli sconosciuti entrati in azione nella notte fosse quello di cercare all'interno degli abitacoli qualcosa da rubare oppure se s'è trattato di un mero vandalismo fine a se stesso, ipotesi più probabile visti tutti i finestrini della stessa auto infranti, azione decisamente superflua se l'obiettivo fosse stato quello di rubare oggetti o anche solo monete dai cassettini e porta oggetti degli abitacoli.

In ogni caso, un raid che ha colpito i residenti di una zona periferica che già più volte hanno chiesto maggiori controlli alle forze dell'ordine, per ripetuti episodi anche di furti, alcuni riusciti e altri solo tentati, ai danni sia di abitazioni private che di esercizi commerciali. Anche la videosorveglianza nel quartiere sarebbe carente, in base alle ripetute lamentele dei residenti.