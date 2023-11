Auto a fuoco in marcia. Salve tre persone tra cui una bambina

Stavano percorrendo viale dei Mille, una delle arterie cittadine più trafficate, in modo particolare durante l’ora di punta quando, per cause che dovranno essere accertate, l’auto sulla quale viaggiavano, una berlina Chevrolet, ha preso fuoco. Per fortuna nessuno dei tre occupanti dell’abitacolo, tra i quali una bambina di 6 anni, ha riportato conseguenze oltre al comprensibile spavento per l’accaduto. L’episodio è avvenuto qualche minuto prima delle 8 di ieri mattina. All’improvviso, e c’è da supporre senza alcun segnale di preavviso, il vano motore ha preso fuoco. La reazione del conducente della vettura è stata però quella che ha evitato le conseguenze peggiori: è infatti riuscito ad accostare il mezzo sulla destra, nelle immediate vicinanze di un passo carraio, e a far scendere tutti gli occupanti. Nel frattempo però le fiamme hanno avvolto l’auto, che ha riportato danni molto ingenti, e hanno danneggiato anche il cancello di una abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vigevano che si sono occupati di domare l’incendio e hanno poi messo in sicurezza il mezzo. A supporto è giunta sul posto anche una ambulanza della Croce Rossa in cui intervento non è però stato necessario. Dei rilievi sull’accaduto si stanno occupando gli agenti della polizia locale di Vigevano. Umberto Zanichelli