Attività illecite nel bar, scattano restrizioni

VIGEVANO (Pavia)

Divieto di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti. Per ora a tempo indeterminato. È stato disposto con un’ordinanza del dirigente del servizio Suap nei confronti del bar Fahrenheit di via Riberia. L’atto rappresenta l’ultimo tassello di un’articolata attività di accertamento della polizia locale e dei carabinieri di Vigevano che ha condotto in un primo tempo alla sospensione dell’attività per 20 giorni e ad una successiva proposta di revoca della licenza avanzata dal prefetto al sindaco di Vigevano. I provvedimenti sono stati assunti in quanto il locale è considerato punto di incontro di spacciatori e consumatori di stupefacenti e aveva creato un forte allarme sociale. "Nella mia veste di assessore alla polizia locale ringrazio le forze dell’ordine per aver lavorato congiuntamente – commenta Nicola Scardillo –. È però doveroso riflettere anche su quanti sono soliti postare immagini e contenuti poco veritieri sui social, ormai diventati una vera e propria tribuna per chi utilizza tali strumenti a scopo politico contro questa amministrazione. L’amministrazione con questo provvedimento dimostra al contrario la capacità di saper intervenire con rigore contro le attività illecite che sono presenti sul territorio". U.Z.