Ats premia i liceali di Vigevano e gli studenti di Casteggio

Prosegue l’impegno dI Ats Pavia per il contrasto della ludopatia sul territorio, una piaga che colpisce oltre un milione e 300mila italiani, dei quali almeno 12mila (il 10%) sotto cure medico-psicologiche. Per il terzo anno consecutivo è stato indetto un concorso di idee rivolto alle scuole medie e superiori della provincia per valorizzare le azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a studenti, genitori e insegnanti per la prevenzione e il contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo patologico.

A ricevere il riconoscimento, il liceo ginnasio Benedetto Cairoli di Vigevano e l’Istituto comprensivo statale di Casteggio (nella foto, la premiazione). Gli studenti di quinta del Cairoli hanno prodotto una ricerca sulla ludopatia per stimolare una riflessione sul reale significato di “gioco sano“; l’istituto di Casteggio ha realizzato il video “Prevenire è meglio che azzardare“ con importanti messaggi di sensibilizzazione.

M.M.