Assolombarda in visita a Simbiosi: "Un’impresa che crea benefici"

"Il nostro approccio dimostra che è possibile coniugare redditività industriale e sostenibilità ambientale". Piero Manzoni, fondatore e amministratore delegato di Simbiosi, lo ha illustrato ieri mattina al presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, in visita alla società di Giussago impegnata nello sviluppo di tecnologie, soluzioni e brevetti per ottimizzare in modo sostenibile le risorse naturali. "Simbiosi è un’azienda fortemente innovativa - le parole di Spada al termine della visita - che si impegna a migliorare l’ambiente naturale all’interno dei distretti industriali, integrando soluzioni che arricchiscono il paesaggio, la biodiversità, la salute e la qualità della vita, senza sacrificare la redditività. Il lavoro di questa impresa mira a creare benefici sia per le persone che per il territorio. Con radici profonde nel territorio e ispirata dalle idee dell’ingegner Giuseppe Natta, figlio di Giulio Natta premio Nobel per la chimica nel 1963, e di Piero Manzoni, fondatore e amministratore delegato, Simbiosi promuve una collaborazione positiva tra industria e natura".

"Questa visita – il commento di Piero Manzoni nell’accogliere il presidente Spada e il team di Assolombarda – rappresenta un’opportunità per mostrare come le sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo possano trasformarsi in occasioni di crescita e innovazione. In Simbiosi abbiamo dato vita a un modello che integra tecnologia avanzata e rispetto per la natura, creando soluzioni che rigenera l’ambiente". La visita di Assolombarda in Simbiosi è stata anche l’occasione per presentare alcune imprese e start-up ospitate all’Innovation Center Giulio Natta. S.Z.