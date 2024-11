Assalto all’impresa edile . Sparisce un sollevatore

Un altro furto ai danni di un’impresa edile, in quest’ultimo caso derubata di un costoso sollevatore telescopico di marca Manitou, dal valore non quantificato con precisione ma nell’ordine delle svariate decine di migliaia di euro. I ladri sono entrati in azione nel corso del fine settimana, con il furto scoperto alla ripresa di lunedì dopo la sospensione dell’attività per la festività di Ognissanti di venerdì scorso. I carabinieri, intervenuti per il sopralluogo, hanno accertato l’effrazione al cancello, con il lucchetto tranciato di netto, in un cantiere alla frazione Piccolini di Vigevano, in via Gravellona. Già nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre, sempre a Vigevano ma nella sede di un’impresa edile, in via Dei Mille, era stato ugualmente tranciato il lucchetto del cancello per rubare materiale vario, per un bottino non meglio precisato. E la settimana precedente, nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre, in viale Agricoltura, il proprietario di una ditta di ponteggi aveva sventato l’azione di ladri, fuggiti a mani vuote. Stefano Zanette