"Asm di Pandino: L'Ad se ne va, non c'è fiducia"

Alberto Bonetti non è più l’amministratore unico dell’Asm, l’Azienda Speciale Multiservizi partecipata dal comune al 100% che sovrintende a centro sportivo natatorio Blu Pandino, farmacia, multiservizi e patrimonio. Bonetti ha presentato le sue dimissioni "immediate e irrevocabili" da Asm lunedì sera, durante la seduta del consiglio comunale, convocata in videoconferenza, quando è intervenuto per illustrarne la situazione finanziaria che presenta, per il 2022, un passivo di 285mila euro.

Bonetti, che ha difeso il proprio operato e ha rimarcato come, nonostante le difficoltà, l’azienda abbia sempre onorato i pagamenti a fornitori e dipendenti (più di trenta), ha detto di non sentire più la fiducia del socio unico, il comune di Pandino. Rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina di un suo sostituto da attuarsi entro 45 giorni. In sede di dibattito maggioranza e opposizione si sono rimpallate le responsabilità, con la capogruppo di minoranza Maria Luise Polig ha chiesto addirittura le dimissioni dell’amministrazione comunale, per poi dare però la disponibilità del Gruppo Civico, chiesta dal sindaco stesso, a fare la sua parte per trovare una soluzione ai problemi di Asm.Pgr