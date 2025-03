Arnesi da scasso nell’auto. Denunciato un trentenne

Sull’auto sono stati trovati due fucili rubati, arnesi da scasso e un passamontagna ma anche due targhe clonate. R.T., trentenne albanese senza fissa dimora, è stato denunciato per porto abusivo di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per guida senza patente. Sequestrata ai fini della confisca, anche perché priva della copertura assicurativa, risultata intestata a un prestanome milanese, l’automobile che nella notte di domenica non si è fermata all’alt dei carabinieri, impegnati tra i comuni di Broni e Campospinoso Albaredo in un servizio mirato ad alto impatto. Dopo una decina di chilometri d’inseguimento, i militari della stazione di Broni e della compagnia di Stradella l’hanno bloccata sull’argine del Po a Mezzanino. Due uomini sono riusciti a fuggire a piedi per i campi, mentre il trentenne è stato identificato e, all’esito della perquisizione veicolare, deferito all’autorità giudiziaria. Nell’ambito dei controlli sono stati sequestrati dieci grammi di hashish a tre giovani, segnalati amministrativamente per l’uso personale di droga. Controllati 16 veicoli e 53 persone. Stefano Zanette