Anziano fa manovra in cortile e colpisce una bimba di tre anni. Corsa in elicottero a Bergamo

CREMOSANO (Cremona)Una bambina è stata ricoverata all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata trasportata con un’eliambulanza. La piccola, tre anni, ieri intorno alle 18 sarebbe stata accidentalmente investita da una persona di 85 anni a bordo della sua Opel Karl, mentre all’interno del cortile di un piccolo caseggiato in via Treviglio, stava eseguendo delle manovre con la sua auto per uscire poi in strada. Dalle prime informazioni pare che l’uomo stesse eseguendo queste manovre in un posto molto stretto e velocità bassissima anche nei pressi della porta del caseggiato quando, all’improvviso, la bambina gli si è parata davanti. Subito è intervenuto il padre e altre persone in aiuto. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi che sono arrivati in breve, con auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema, per prestare aiuto alla piccola. È stato poi chiamato un elisoccorso. L’eliambulanza si è alzata da Bergamo e in otto minuti è atterrata in un campo nei pressi del luogo dell’incidente. La bambina è stata stabilizzata in ambulanza quindi con una barella, è stata portata all’elicottero che ha subito preso il volo per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lì i medici hanno accolta la bambina in codice rosso e l’hanno ricoverata. In via Treviglio è arrivata anche una pattuglia di carabinieri di Crema che ha eseguito i rilievi e interrogato la persona che ha investito la piccola. L’85enne ha riferito di non aver visto la bambina e di ritenere di non averla investita, mentre il padre della piccola, presente a pochi metri dalla figlia, ha detto ai militari che la bambina è stata colpita e gettata a terra dall’auto. Sull’asfalto non vi sono segni di sangue e la bambina, al momento del ricovero era cosciente. Sul posto anche il sindaco del paese, Marco Fornaroli, che si è interessato dell’accaduto. Piegiorgio Ruggeri