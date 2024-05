Ancora Vago alla guida del Centro di adroterapia oncologica

A guidare il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao) di Pavia sarà ancora il professor Gianluca Vago (foto) che, giunto al termine del suo primo mandato quinquennale da presidente, riceve l’incarico a proseguire anche per i prossimi 5 anni. Ordinario di Anatomia Patologica all’Università degli Studi di Milano, Vago ne è stato anche rettore dal 2012 al 2018. La nomina è arrivata al termine della seduta di ieri del Consiglio di Indirizzo di Cnao, che vede al suo interno un nuovo rappresentante del Ministero della Salute: il professor Ruggero De Maria, presidente di Alleanza Contro il Cancro, ulteriore conferma dell’attenzione dell’Istituzione verso le attività del centro nella lotta contro le patologie oncologiche. Il resto del CdI rimane invariato. Il progetto di espansione del Cnao, approvato dal Ministero della Salute nel 2019, lo trasformerà nel più completo centro al mondo per la radioterapia di precisione con adroni e prevede l’inserimento di una terza sorgente di ioni per attività di ricerca, l’aggiunta di una macchine e terapie per il trattamento di lesioni metastatiche e neoplasie complesse. M.M.