Ancora ladri al Social Bistrot. Su commissione

Ancora una volta il Social Bistrot di viale Sardegna è stato preso di mira dai ladri, ma stavolta il furto sembra su commissione. I malviventi infatti hanno puntato dritti alla cassa automatica, forse l’oggetto di maggior valore nel locale dove di giorno i ragazzi si ritrovano per studiare, fare incontri di musicoterapia e musica dal vivo. Nella notte tra martedì e ieri qualcuno ha forzato la finestra e la porta del bagno, ha tagliato i cavi del collegamento wi-fi della cassa per evitare che venisse rintracciata, stando attenti a non rovinare l’apparecchio, quindi hanno preso qualche liquore e se ne sono andati passando di nuovo dalla finestra. "Abbiamo acquistato una cassa automatica per non creare stress ai nostri ragazzi – spiega Francesco Costantino, presidente della Fondazione Costantino che si occupa di disabilità – E ha un valore economico considerevole. Evidentemente puntavano a quella, non hanno preso altro".

M.M.