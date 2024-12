Ambiente e territorio. Finanziati i progetti di Broni e Pietracorva

Quattro richieste di contributo pervenute e due finanziate. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia presieduto da Giancarlo Albini ha deliberto l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento nel bando “Ambiente e territorio“. Il sostegno, creato grazie alla collaborazione di vari attori, prevedeva un budget complessivo di 52.400 euro: 40.400 euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo (Fondi territoriali 2024), 4mila euro messi a disposizione da Pavia Acque, 4mila da Acqua&Sole Srl e 4mila da A2A Ambiente. Erano finanziabili progetti diretti a promuovere interventi di prevenzione e riduzione dei rischi ambientali. Complessivamente saranno stanziati 27mila euro su gli oltre 53mila richiesti. A beneficiarne sarà il progetto “Insieme facciamo centro… per l’ambiente“ presentato dal Comune di Broni in partenariato con il Centro di educazione ambientale “Paolo Baffi“, a cui saranno erogati 9mila euro per implementare processi di qualità per l’educazione ambientale e l’educazione alla sostenibilità, promuovendo la diffusione sul territorio di pratiche efficaci in materia, e sostenendo tutti gli attori e gli stakeholder che ne sono e ne saranno protagonisti. Il progetto farà conoscere e valorizzerà il Centro di educazione ambientale che ha sede a Broni nella casa natale dell’ex governatore della Banca d’Italia Paolo Baffi. La seconda iniziativa “Pietracorva che sorpresa!“ è stata presentata dalla Provincia di Pavia in partenariato con l’associazione “Ticinum Festival“, a cui saranno erogati 18mila euro per valorizzare il giardino botanico di Pietracorva facendone luogo di conoscenza e riflessione sui temi della biodiversità, dell’economia circolare, della tutela delle risorse naturali che sostengono le attività socioeconomiche, con particolare riferimento alla risorsa acqua, perseguendo gli obiettivi dell’Agenda 2030. M.M.