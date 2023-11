Alunno investito alle medie: "Caos all’uscita da scuola"

Sosta selvaggia, caos e alunni a rischio. La situazione tra via Cattaneo e via Pietrasanta, soprattutto attorno alle 14 quando suona la campanella, è critica: proprio in via Cattaneo, all’uscita dalle medie, di recente un 12enne è rimasto ferito a una gamba dopo essere stato investito da un’auto che faceva manovra. Circa un mese fa invece il diverbio tra l’autista dello scuolabus e un automobilista parcheggiato in divieto di sosta. Protesta Maria Cristina Baggi, consigliera comunale Pd: "In via Pietrasanta la sosta selvaggia è un problema ricorrente. Via Cattaneo alle 14 si trasforma in un mare di ragazzini a piedi e in bicicletta contromano a causa del parcheggio previsto per la sosta dello scuolabus e della mancanza di un marciapiede rialzato. Lo stesso in via Vittorio Emanuele alle 16.20, all’uscita della primaria".