Altro cinghiale infetto trovato a Varzi

Sono sei i cinghiali infetti trovati in provincia di Pavia. L’ultima carcassa di animale che aveva contratto la peste africana suina è stata scoperta a Varzi in una zona non determinata. Dopo i primi ritrovamenti a Bagnaria e a Ponte Nizza che hanno fatto scattare l’allarme, si torna quindi in Oltrepò in una zona che nell’ultimo mese era rimasto al riparo dalla Psa. Tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di questa, infatti, sono stati due i cinghiali infetti abbattuti nel parco del Ticino, a Torre d’Isola e nei pressi della località Santa Sofia. E, proprio a Torre d’Isola per un raggio di 10 chilometri dai punti in cui sono state rinvenute le carcasse, molto probabilmente sarà istituita una zona rossa.