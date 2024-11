Allenamenti al gelo in palestra. Pallavoliste costrette a traslocare

La rottura delle tubature e di un tratto consistente dell’impianto di riscaldamento sono le ragioni per le quali, da una decina di giorni, la palestra di palazzo Esposizioni, che è stata di recente oggetto di un importante intervento di recupero, è al freddo. Una situazione che ha colpito in particolare le pallavoliste delle categorie giovanili della Florens Vigevano, costrette ad allenarsi al freddo quando non addirittura a sospendere le sedute di allenamento. Tra esse numerose sono quelle che si sono ammalate. Il volley, per sua caratteristica, è una disciplina che non consente un movimento continuo, tale da potersi riscaldare, e colpire la palla al freddo è, nella migliore delle ipotesi, molto doloroso. Così la società ducale ha dovuto ovviare al problema cercando altre strutture disponibili oltre a quelle che le sono state assegnate, come il palaBonomi e la palestra delle scuole medie Bramante, non prive di problemi, soprattutto quando piove. L’amministrazione comunale ha già provveduto ad effettuare il necessario sopralluogo e a ordinare il pezzo mancante e si è in attesa che venga consegnato per procedere alla riparazione.

Un problema pressoché identico si era verificato poco tempo fa al palaBonomi di viale Libertà: in quella circostanza sono state le società che lo hanno in gestione a provvedere all’intervento. La palestra di palazzo Esposizioni è stata ristrutturata nell’ambito dei lavori di riqualificazione dello storico immobile, che in parte ospita anche la sede decentrata degli uffici comunali, e che comprende anche il rifacimento della facciata che la dovrebbe portare allo stato originale. Poi si interverrà sulla zona del retro, affacciata al piazzale della Fiera che, due volte alla settimana, ospita il mercato.

Umberto Zanichelli