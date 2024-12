Alla Locale di Vigevano sta arrivando il taser

Quarantun soggetti identificati nell’ambito di un controllo del territorio che ha interessato in modo particolare l’area della stazione ferroviaria. Il servizio è stato predisposto nell’ambito del progetto “Stazioni sicure“, svolto con il supporto di un’unità cinofila della Polizia locale di Milano. In un cestino dei rifiuti il cane ha trovato cinque dosi di hashish per un peso complessivo di 19,2 grammi, che sono stati sequestrati. Sempre nella zona della stazione, nell’ambito dei controlli sui veicoli in transito, il conducente di un mezzo è stato multato perché non indossava la cintura di sicurezza. Intanto prosegue l’impegno per l’aggiornamento professionale degli agenti in servizio al Comando di via San Giacomo.

Nei prossimi giorni prenderà il via anche il corso per abilitare il personale all’utilizzo del taser, la pistola elettrica, progetto finanziato da un bando regionale. Il corso riguarderà inizialmente dieci agenti e sarà riproposto con le stesse modalità anche a partire dal gennaio 2025.

U.Z.