Albaredo Arnaboldi, sorprende i ladri di notte e viene aggredito: 27enne finisce in ospedale

Albaredo Arnaboldi (Pavia), 18 maggio 2023 – Ha corso un grave pericolo, trovandosi faccia a faccia con due ladri che non hanno esitato ad aggredirlo per riuscire a fuggire. Il gestore del bar alla stazione di servizio con distributore di carburante Ip, lungo la Statale 617 alla frazione Moranda di Albaredo Arnaboldi, verso l'una di notte è andato immediatamente sul posto quando è scattato l'allarme anti intrusione.

Non ha chiamato subito le forze dell'ordine, forse pensando che si trattasse solo di un falso allarme. Invece s'è trovato a tu per tu con due ladri, con i volti coperti e vestiti di scuro, e in particolare con uno dei due ne è nata una breve ma violenta colluttazione, che ha tramutato il furto in rapina. I due malviventi sono così riusciti ad allontanarsi, a piedi, fuggendo con un bottino che non è stato ancora quantificato. Solo a quel punto il malcapitato gestore del bar ha chiamato i soccorsi, intervenuti con una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella, e un'ambulanza della Croce rossa di Stradella.

Il 27enne, di nazionalità cinese, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Stradella: le sue condizioni non sono per fortuna gravi, se l'è cavata solo con qualche contusione. Le ricerche nell'immediatezza di fuggitivi non hanno avuto alcun esito, ma i carabinieri hanno avviato indagini per identificare i responsabili.