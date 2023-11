Al volante senza patente. E con revisione scaduta

Non aveva mai conseguito la patente, ma era comunque al volante di una Seat Ibiza intestata alla moglie, con la revisione scaduta nel 2019: oltretutto non si è fermato al posto di controllo della Polizia locale di Voghera in via Tortona. Gli agenti hanno così inseguito e bloccato un italiano residente in città, sanzionato con 5.100 euro per la guida senza patente e 340 euro per la revisione scaduta; inoltre l’auto è stata posta in fermo amministrativo per tre mesi. Per l’assessore comunale alla Sicurezza William Tura, i presìdi della Polizia locale contro le condotte irregolari sono "un’attività molto importante, legata al controllo e alla prevenzione" che il Comando di corso Rosselli "svolge con impegno e dedizione, grazie anche al supporto di strumenti tecnologici sempre più all’avanguardia e a un organico rinnovato e completo". E annuncia l’ampliamento del personale "grazie al concorso indetto per due nuovi ufficiali".

N.P.