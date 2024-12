Al via gli Stati generali delle università italiane. Il rettore Svelto coordina

Spetterà al rettore dell’Università di Pavia, Francesco Svelto (nella foto), coordinare il tavolo dedicato al tema del diritto allo studio durante gli Stati generali dell’Università che si terranno a Roma (aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati) domani e venerdì. L’evento, organizzato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, vuole riflettere sui nodi cruciali per il sistema universitario. L’università italiana rappresenta, da una parte, il principale motore dello sviluppo socioeconomico del Paese, dall’altra, lo strumento attraverso il quale una democrazia matura prepara i cittadini di domani a essere professionisti attenti e persone migliori. Questa stessa università attraversa oggi una delle fasi più cruciali della propria esistenza. L’inverno demografico, la competizione globale, la scarsità di risorse, la rapida obsolescenza dei saperi, solo per citare alcune delle questioni più rilevanti, minacciano la sopravvivenza del sistema universitario. Proprio per questo, gli Stati generali intendono dare vita a un momento di confronto fra gli atenei e le comunità a cui fanno riferimento. Parteciperanno all’incontro, tra gli altri: Anna Maria Bernini (ministro dell’Università e della ricerca), Elena Cattaneo (senatrice a vita), l’ex ministro Vittorio Colao, Lorenzo Fontana (presidente della Camera), Elvira Fortunato (ex ministro della Scienza del Portogallo), Giorgio Parisi (premio Nobel per la Fisica), Orazio Schillaci (ministro della Salute). M.M.