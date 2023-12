Al primo cittadino il premio. Franco Cuomo

Il sindaco Fabio Zucca (nella foto) ha ricevuto il “Franco Cuomo International Award“ tributato alle eccellenze italiane. A Palazzo Giustiniani a Roma la nona edizione del riconoscimento è andata a Pupi Avati (Premio alla carriera per il cinema e la narrativa) e a Paola Gassman. Per lo spettacolo a Gaia Riposati, per l’arte allo scultore Paolo Borghi e al pittore Marco Rossati. Poi agli intellettuali Stefania Palma e Valerio Nicolosi; allo storico Antonio Varsori; a Massimiliano Fiorucci, rettore dell’Università Roma Tre.

E a Fabio Zucca, per la buona politica e la buona amministrazione. Proprio Zucca, docente Insubria, ha tenuto una relazione su “Stati Uniti d’Europa. Una risposta alla crisi globale?“. "Dedico il premio ai cittadini di Belgioioso, senza il cui costante sostegno non avrei potuto realizzare le opere necessarie alla nostra città".

M.M.