Aizza il pitbull contro i carabinieri, nei guai

Ha litigato con il vicino di casa e poi, quando sono intervenuti i carabinieri, li ha minacciati di morte aizzando loro contro il suo pitbull. M.B., 45 anni, residente a Mortara, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Robbio per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato nella centralissima via Cavour a Mortara. Per ragioni che sono ancora in fase di accertamento da parte dei militari della Compagnia di Vigevano l’uomo aveva avuto un alterco con un vicino di casa e, nella circostanza, aveva sferrato un pugno alla porta d’ingresso dell’abitazione. Un’azione che ha avuto una conseguenza di riflesso: il colpo alla porta ha colpito il figlio del vicino, minorenne che ha avuto bisogno di essere soccorso. Sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e un’ambulanza che ha provveduto ad accompagnare il ragazzo in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano dove è stato medicato e dimesso. Insieme i soccorritori in corso Cavour è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

È stato in quella circostanza che il quarantacinquenne, in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, ha accolto i militari minacciandoli di morte e aizzando loro contro il suo pitbull con lo scopo di evitare di essere identificato. Una operazione che, grazie al supporto di un equipaggio del nucleo radiomobile, è stata comunque effettuata poco dopo e per l’uomo è arrivata anche la denuncia a piede libero.

Umberto Zanichelli