Agosto con la Croce Rossa Spesa a casa e biciclettate

Il Comitato di Vigevano della Croce Rossa ha previsto un incremento delle proprie attività ad agosto, quando la città chiude parzialmente per ferie e si acuiscono le criticità per i soggetti fragili. Chiamando il 1520, attivo ogni giorno dell’anno, gli operatori sono a disposizione per interloquire con chi è solo e magari cerca una voce amica ma possono anche consegnare a domicilio spesa e farmaci. Il servizio è gratuito, previsto solo il rimborso del costo della spesa o dell’eventuale ticket.

Ma le attività per chi resta in città non finiscono qui. Ogni mercoledì alle 18.30 c’è il ritrovo nel parcheggio di via Olivelli, alle spalle dello stadio cittadino, da dove partirà una passeggiata in bicicletta di un’ora circa da trascorrere in compagnia nelle zone più belle della campagna, appena fuori l’abitato.

E non basta. Pensando di sfruttare al meglio la maggiore disponibilità di tempo libero offerta in questo periodo dell’anno dalle vacanze, la Croce Rossa ha organizzato per la settimana prossima una lezione di primo soccorso, gratuita per chi è in regola con la quota di socio sostenitore o intende diventarlo, e aperta a un massimo di 30 persone. Il form da compilare per l’iscrizione è già disponibile all’indirizzo tinyurl.comformazione-vigevano. Per restare sempre informati sulle iniziative è invece sufficiente iscriversi alla newsletter della Croce Rossa Italiana sul sito crivigevano.it o sui canali social @crivigevano.

U.Z.