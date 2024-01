Aggredito nella Galleria Manzoni, portato al Policlinico

Un pugno al volto. Un giovane, 23enne residente a Pavia, è stato soccorso nella notte nella Galleria Manzoni del capoluogo. I soccorsi attivati da Areu in codice giallo per la segnalazione del ferito con il viso sanguinante, poco dopo l’una di ieri, hanno poi trasportato il 23enne con l’ambulanza in codice verde. Arrivato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo, il giovane è stato medicato per lesioni al naso giudicate guaribili con una ventina di giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato accertamenti sull’accaduto.

Dopo le risse e gli accoltellamenti in pieno centro storico dopo Capodanno, nella notte dell’Epifania un altro episodio violento è dunque accaduto in un’altra zona della città da sempre considerata a rischio criminalità, in particolare per spaccio di droga. Non lontana dal centro storico, raggiungibile in pochi minuti dal piazzale della Minerva, ancor più vicina alla stazione ferroviaria, la Galleria Manzoni già in passato è stata teatro di violenza e degrado.

Stefano Zanette