Pavia, armato di bottiglia detenuto aggredisce poliziotto: voleva essere spostato in altra sezione

Pavia, 2 giugno 2023 - Ennesima aggressione nel carcere di Torre del Gallo, da parte di un detenuto, ai danni di un agente di polizia penitenziaria. "All'interno di una sezione detentiva del carcere di Pavia - rende noto la segreteria provinciale di Pavia dell'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria - è accaduto che un detenuto di nazionalità straniera si è armato di un bottiglia piena e, utilizzandola come manganello, ha colpito al capo un agente di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza interna delle sezioni, sorprendendolo alle spalle, per poi armarsi anche del fornellino in dotazione".

L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 1 giugno. L'agente è finito in ospedale, dove gli sono state refertate ferite per una prognosi di 14 giorni. "Pare che il motivo che ha scatenato il gesto violento del detenuto - spiega ancora l'Osapp - sia stato semplicemente il fatto che lo stesso pretendeva di essere spostato di sezione". Un episodio che riporta alla luce criticità già più volte sollevate dai sindacati della polizia penitenziaria.

"Ancora una volta - sottolinea Alessandro Macaluso, della segreteria provinciale Osapp - si pone in evidenza la situazione critica all'interno del carcere di Pavia. Da diverso tempo si assiste ad una completa disorganizzazione basata sull'improvvisazione degli interventi per tentare di attenuare le difficoltà quotidiane degli agenti di polizia penitenziaria. Ad oggi la situazione della disciplina all'interno del carcere è abbastanza critica anche per la carenza di personale, per la mancanza di interventi diretti a garantire la tutela dell'incolumità fisica degli agenti".

E dopo l'ennesima aggressione, l'Osapp ha organizzato per il prossimo 9 giugno una manifestazione di protesta all'ingresso di Torre del Gallo "per evidenziale alle autorità preposte la criticità della gestione dell'Istituto a tutela dei diritti fondamentali del personale di polizia penitenziaria".