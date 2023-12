Aggredisce la moglie. Arrestato durante la lite

SAN MARTINO SICCOMARIO (Pavia)

Hanno sentito urla e parole forti. Una coppia nella casa accanto stava litigando in modo molto aggressivo. L’uomo soprattutto appariva particolarmente alterato. Preoccupati e temendo che la discussione potesse degenerare in modo irrimediabile come si è visto purtroppo diverse volte, i vicini hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Ma il 33enne di origini albanesi non si è calmato, anzi. Visibilmente alterato a causa di un eccessivo consumo di alcol e forse anche perché sotto l’effetto di sostanze psicotrope, all’arrivo dei militari l’uomo ha continuato a dare in escandescenze. Di fronte ai carabinieri che cercavano di bloccarlo, il 33enne ha reagito prendendo a pugni gli uomini in divisa. Nessuno ha riportato contusioni e ha avuto conseguenze, però nei confronti dell’uomo è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Un provvedimento che non ha però gradito a tal punto da cercare di sfogare la propria rabbia dalle persone alle cose: si è accanito sull’auto in dotazione al 112 con la quale i militari erano arrivati. L’ “Alfa Romeo Giulia“ appena uscita dal concessionario ed entrata in servizio da pochissimo è stata presa a calci e ha riportato qualche ammaccatura alla carrozzeria. Di conseguenza, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo dovrà rispondere anche di danneggiamento aggravato.

M.M.