Aggredì e ferì un’infermiera nell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Denunciata

Brutta esperienza per una infermiera di turno nell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. La donna ha riferito ai carabinieri un’aggressione avvenuta nella prima serata del 21 aprile: con una collega era di servizio in reparto quando una paziente (italiana di 26 anni) le ha chiesto di passarle un oggetto.

Le infermiere, vedendo che l’oggetto richiesto era tagliente e costituiva un potenziale percolo, non hanno esaudito la richiesta e la paziente si è scatenata, insultandole. Tutto sembrava finito lì, anche perché la degente si era calmata. Ma quando le due infermiere sono rientrate in stanza per somministrarle la terapia serale, la donna ha ripreso a insultarle e mentre le due cercavano di calmarla, la degente ha morso una delle due alle dita di una mano. L’infermiera ferita si è recata in Pronto soccorso. La 26enne è stata ora denunciata.