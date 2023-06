Addio al PalaBasletta di Vigevano: l'astuta proposta di Luca Bellazzi per salvare il parquet

La gloriosa Carducci va in pensione. Il tempio del basket cittadino, teatro delle stagioni in serie A della squadra ducale, 7 tra gli anni Settanta ed Ottanta, oggi casa della Elachem, sarà demolita. Tra qualche giorno l’amministrazione comunale aggiudicherà la gara per il recupero dell’intera area dell’impianto e dei giardini Regina Margherita, lavori per una decina di milioni di euro in arrivo dal Pnrr: i cantieri saranno consegnati a fine luglio e la demolizione effettiva del vecchio hangar è prevista tra settembre e ottobre. Il consigliere di opposizione Luca Bellazzi, capogruppo del Polo Laico, ha inviato nei giorni scorsi una richiesta di informazione ai competenti uffici comunali circa il possibile utilizzo del parquet del palaBasletta per un’altra struttura cittadina. Nel caso non fosse più utilizzabile, e pare sia così, è stata la sua proposta, si potrebbero mettere a disposizione parti per una asta di beneficienza tra gli appassionati. Un’idea, quest’ultima, che si è rapidamente diffusa in città trovando ampi riscontri. "È senz’altro una buona idea – commenta il sindaco Andrea Ceffa – ma per il parquet è tutta da verificare. Per i seggiolini, invece, non credo di siano problemi di sorta". Tutto sarà comunque legato alla tempistica del cantiere. "Dobbiamo capire cosa comporta la rimozione del parquet finalizzata alla conservazione delle listelle – spiega Ceffa –. Se dovesse creare problemi rispetto ai tempi previsti dal capitolato tutto si complicherebbe. Ma valuteremo: se sarà possibile lo faremo certamente". In realtà le listelle di legno sono migliaia, dunque se anche venissero preservate solo quelle di una porzione del campo si potrebbero soddisfare i desideri di un numero enorme di appassionati del basket vigevanese.

Umberto Zanichelli