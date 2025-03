Account spariti, l’hacker era... il vicesindaco

Nessun attacco hacker al Comune ma una semplice cancellazione degli account. Emerge dopo qualche mese la verità sull’episodio che aveva interessato il Comune di Garlasco. La sparizione dalla Rete dei profili del gruppo di maggioranza non era stata frutto di un attacco hacker, spiegazione che in verità aveva poco convinto sin da subito, ma una decisione dell’allora vicesindaco Teresa Dallera, che li gestiva, al momento delle proprie dimissioni. Si è trattata di una mossa di autotutela perché gli account, come avviene di norma, sono “agganciati“ a quelli personali e se ci fossero stati problemi la ex numero due di Palazzo comunale ne avrebbe risposto direttamente. Così ha preferito cancellarli, non prima però di aver inviato una mail con posta certificata al Comune per annunciare la propria intenzione, attuata due mesi dopo. L’episodio ha spinto l’Amministrazione ad attivare pagine social istituzionali che potranno essere utilizzate nel tempo dalle Amministrazioni che si succederanno.